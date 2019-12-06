Общество

На текущей неделе псковичей ждет две холодных ночи

В ближайшее время погода в Псковской области не будет отличаться стабильностью. Если говорить о ближайших днях, то 11 декабря после прохождения холодного фронта в регионе будет две морозных ночи и осадки в виде мокрого снега. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Затем погода опять изменится - теплые воздушные массы принесут повышение температуры. И ночью, и днем будут температуры смешанного характера: слабый минус ночью и +1...+3 днем. Ветер станет южного направления, от слабого до умеренного, осадки будут преимущественно в виде дождя.

«Такой теплый для этого периода времени характер погоды может сохраниться до 17-18 декабря. Если говорить о том, какая погода будет дальше, то с равной вероятностью можно предположить и понижение температуры на фоне областей повышенного давления, и теплую погоду», - заключила Тала Нещадимова.