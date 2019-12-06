Общество

Борис Полозов предостерег от пустых трат бюджета из-за ошибок при реализации наказов избирателей

Вице-спикер Псковского областного Собрания Борис Полозов призвал грамотно реализовывать проекты, которые появляются в результате наказов избирателей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, таким мнением он поделился сегодня, 9 декабря, на первом заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В рамках обсуждения наказа о строительстве очистных сооружений в Суханово Великолукского района парламентарий напомнил, что этот вопрос не могут решить уже в течение 15 лет. Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов, курирующий вопросы строительства и ЖКХ, заявил, что регион в следующем году сможет подать заявку по этому объекту в Фонд содействия реформирования системы ЖКХ, поскольку уже готова проектно-сметная документация. «Проблему осложняет тот факт, что местный водоканал находится в предбанкротном состоянии», - добавил чиновник.

Борис Полозов, в свою очередь, отметил, что в области есть неприятные примеры, когда реализация подобных проектов в Псковской области давала совсем не тот результат, который ожидался. «Пример – построили в Пустошке очистные сооружения, а они не выполняют свою функцию. Могут быть потрачены средства – и окажется по факту, что впустую», - предупредил он.

Глава регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ответ отметил, что в Пустошке такая ситуация сложилась из-за неправильной эксплуатации оборудования. Кроме того, он обратил внимание, что технологии по очистке стоков кардинально не изменилось. «Даже проект пятилетней давности не теряет своей актуальности», - заверил чиновник.