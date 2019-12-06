Общество

Борис Полозов о проекте бюджета на 2020 год: Количество правок и предложений держится примерно на одном уровне ежегодно

«Вопросы от депутатов поступили по всем сферам областного бюджета: образование, здравоохранение, социальное обеспечение, ЖКХ, то есть по всем отраслям, которые финансируются из бюджета. Есть точные предложения, требующие решения на муниципальном уровне, зачастую город из-за нехватки средств вынужден обращаться к нам», - заявил заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов сегодня, 9 декабря, в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей на первом заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Он также отметил, что есть и более глобальные вопросы, присущие всем муниципалитетам. «Мы стараемся найти какие-то общие вопросы, которые касаются каждого из муниципалитетов и ищем соответствующее решение, либо через государственные программы, либо через отдельную строку финансирования. Когда мы находим решения, даем поручения администрации и надеемся, что они будут выполнены», - заявил Борис Полозов.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов обратил внимание, что вопросов и предложений в этом году ни больше, ни меньше, чем в прошлом. «Цифра держится примерно на одном уровне ежегодно», - заключил он.