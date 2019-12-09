Общество

Расписание поездов Псков - Великие Луки привяжут ко времени прибытия «Ласточек»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и директор Октябрьской железной дороги Владимир Голоскоков обсудили развитие внутрирегиональных перевозок. В первую очередь это касалось восстановления регулярного железнодорожного сообщения между Псковом и Великими Луками, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

«Чтобы повысить экономический эффект от маршрута, необходимо привязать расписание поездов ко времени отправления и прибытия „Ласточки“», - предложил Михаил Ведерников, идея была поддержана Владимиром Голоскоковым.

Генеральный директор АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Виталий Григорьев предложил использовать на маршруте рельсовые автобусы третьего поколения. «По комфорту они не уступают „Ласточкам“, но имеют дизельную тягу. Их использование также позволит сократить время в пути на 15 минут за счет того, что не будет необходимости перецеплять локомотив. Приобретение рельсовых автобусов можно рассматривать как в рамках программы стратегического развития РЖД, так и в лизинг», - отметил Виталий Григорьев, добавив, что общее планируемое время в пути составит около 5 часов с остановками в крупных населенных пунктах. В ближайшее время в качестве тестового исследования востребованности маршрута региону будет предоставлен один подвижной состав.

Также скоро планируется запуск поезда по маршруту Псков-Скангали с остановками в Острове и Пыталово. Ожидается, что это направление будет очень востребовано, особенно в летнее время.

Владимир Голоскоков рассказал участникам рабочей встречи, что в настоящее время рассматривается возможность по сокращению времени следования поездов «Ласточка» по маршруту Псков - Санкт-Петербург. Для увеличения скорости следования на отдельных участках было проведено улучшение железнодорожной инфраструктуры.

«Мы готовы к сотрудничеству. Давайте совместными усилиями разработаем пакетные решения, чтобы решать глобальные задачи по обеспечению транспортной доступности в регионе», - подвел итоги встречи Михаил Ведерников и поблагодарил руководство Октябрьской железной дороги за плодотворное сотрудничество.