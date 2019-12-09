Общество

В ходе публичных слушаний бизнес-сообщество и налоговики Псковской области обсудили вопросы применения законодательства о банкротстве

УФНС России по Псковской области в рамках реализации приоритетной программы стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» провело очередные публичные слушания, которые прошли в областном центре на базе Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области , участники мероприятия обсудили вопросы правоприменительной практики налоговых органов по привлечению к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в рамках законодательства о банкротстве, контрольно-надзорную деятельность УФНС России по Псковской области, работу по снижению задолженности среди налогоплательщиков, а также рассмотрели проблемные вопросы, возникающие у граждан.

В мероприятии приняли участие представители законодательной и исполнительной власти региона, банковских и силовых структур, службы судебных приставов, Нотариальной палаты, целевой группы налогоплательщиков, заинтересованных в тематике мероприятия, а также руководители общественных организаций, представляющих интересы предпринимателей.

Как подчеркнул в своём вступительном слове заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов, налоговая служба готова как к конструктивному диалогу, так и к выстраиванию самых тесных партнерских отношений с бизнес-сообществом.

Освещая работу налоговых органов региона по мобилизации налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации, Алексей Павлов отметил, что темп роста поступлений сохраняет положительную динамику и превышает показатели 2018 года. Так, с января по ноябрь 2019 года Управление ФНС России по Псковской области мобилизовало в консолидированный бюджет Российской Федерации 21,1 миллиарда рублей налогов и сборов, что на 587,2 миллиона рублей больше чем за аналогичный период 2018 года. Из общей суммы поступлений доходы консолидированного бюджета Псковской области составили 15,8 миллиарда рублей.

Выступая с докладом перед участниками мероприятия, заместитель начальника отдела обеспечения процедур банкротства Управления Ольга Кочнева озвучила информацию, которая, прежде всего, была интересна для лиц, занятых сопровождением бизнеса.

В частности она рассказала об изменениях в банкротном законодательстве и Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, благодаря которым в нашей стране сформировалась довольно устойчивая положительная судебная практика по привлечению контролирующих должника лиц к ответственности, а также по выявлению и пресечению схем вывода активов в рамках процедур банкротства.

Алексей Павлов и Ольга Кочнева ответили на многочисленные вопросы слушателей и отметили, такой принципиально новый формат, как публичные слушания, позволяет налоговым органам получить предложения, рассмотреть проблемные вопросы и найти пути их решения.

Напомним, основной целью публичных обсуждений является информирование субъектов экономической деятельности об изменениях налогового законодательства, ознакомление с новым подходом налоговой службы к различным аспектам контрольной деятельности, предупреждение налоговых нарушений.