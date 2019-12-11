Общество

Археолог Александр Михайлов «диагностировал» у «черных копателей» синдром Иванушки-дурачка

Большая часть «черных копателей» страдает синдромом Иванушки-дурачка. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказал на пресс-конференции начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК ПО АЦПО Александр Михайлов.

По его словам, люди, занимающиеся металлопоиском, по-прежнему, представляют проблему для археологов. Следы их деятельности фиксируются практически на всей территории псковского региона.

«В мае мы проводили мониторинг в Куньинском районе, и каково было мое изумление, когда мы пришли к курганной группе, куда надо было добираться два часа пешком, и увидели там свежие «закопушки». Такое ощущение, что, куда ни ступи, следы от металлодетектора тебя преследуют везде», - отметил Александр Михайлов.

Пытаясь объяснить мотивы, которыми руководствуются «черные копатели», он предположил, что ими движет желание найти клад и «синдром Иванушки-дурачка» - лежать на печи, ничего не делать и ждать, когда все само появится. «Большая часть людей, занимающихся металлопоиском, исходят из этого. Каждый мечтает, что вот сейчас появится клад, и все будет хорошо», - сказал он.

Между тем, начальник отдела по организации и координации работ по сохранению объектов археологического наследия ГБУК ПО АЦПО Виктория Деркач отметила, что в ее практике были случаи, когда «черные копатели» переставали заниматься этим промыслом после того, как становились участниками археологических экспедиций. «Они видят наших людей, видят другую сторону этого дела и понимают, что до этого занимались не археологией», - пояснила она.