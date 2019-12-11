Общество

Борис Полозов предложил разработать адресную программу по установке опор освещения в малых населенных пунктах

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Борис Полозов предложил в дополнение к существующему нормативу по установке уличного освещения в регионе дополнительно разработать адресную программу, в которой будет четко прописан объем финансирование и перечень конкретных работ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое предложение он озвучил сегодня, 12 декабря, на очередном заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Борис Полозов отметил, что вопрос по организации уличного освещения населенных пунктов с малой численностью населения – один из «долгоиграющих», поскольку обсуждается уже очень давно. С чем согласилась и первый заместитель главы финансового комитета Псковской области Людмила Павлова. Она рассказала о позитивных подвижках в этом направлении – изменен норматив по содержанию и установке опор освещения. «Более чем на 18 млн рублей увеличено финансирование (это около 10% дополнительно). Посмотрим, как норматив будет работать. При необходимости будем его и дальше улучшать. Это увеличение в целом расходов на уличное освещение. Многое будет зависеть и от хозяйственной смекалки. Кто-то поставит опору подороже, а кто-то сможет сэкономить», - добавила финансист.

Борис Полозов в свою очередь обратил внимание, что по нормативу неясно, чего он позволит в конечном итоге добиться и именно поэтому нужно создать адресную программу.

«Мы не первый год заключаем соглашения с муниципальными образованиями, они направляют нам проекты своих бюджетов, которые мы согласовываем, и мы можем рекомендовать придерживаться выделяемых средств. Были предложения рассмотреть для деревень с очень маленькой численностью или объектами социальной сферы, но это очень сложно, потому что нет четкой статистики», - прокомментировала Людмила Павлова.

«Пока мы не придем к конкретной адресной программе, где будет четко указано, в каком конкретно населенном пункте сколько должно быть установлено фонарей, будет все «через пень колоду», жалобы будут постоянно. Нам нужно прозрачно показать глава, что денег, которые мы выделяем через норматив достаточно для определенного объема работ, но мы на сегодняшний день даже себе такого сказать не можем», - парировал Борис Полозов.

Спикер областного парламента Александр Котов согласился с коллегой: «Хочется видеть конкретную картину. Отдельные объекты приходится устанавливать по жалобам от местных жителей - через прокуратуру. Бывает и так, что опору освещения установят, неделю свет ест, а потом его отключают. И снова приходится обращаться в прокуратуру».

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко также обратил внимание на необходимость освещения инфраструктуры, связанной с дорожным освещением: остановочных пунктов и пешеходных переходов.

«Районные центры освещены более-менее. Там, где проходят региональные дороги, и деньги выделяются достаточно большие, тоже все в порядке. А вот с малыми населенными пунктами действительно есть проблемы», - заключил Александр Котов.