Общество

Представителей 4 организаций Усвятского района проинформировали о необходимости оплатить задолженность по налогам

В администрации Усвятского района состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений, контролю за платежами в бюджеты Российской Федерации всех уровней и внебюджетные фонды, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В мероприятии, которое прошло под председательством главы Усвятского района Дмитрия Петрова, приняли участие начальник Финансового управления района, представители экономического отдела администрации, Фонда занятости населения, Пенсионного фонда, а также главный государственный налоговый инспектор отдела учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России №6 по Псковской области Анна Сурикова.

Были заслушаны руководители 4 муниципальных учреждений Усвятского района, у которых на момент заседания комиссии имелась задолженность по налогам и сборам.

В своем выступлении Анна Сурикова рассказала о налоговой задолженности, которая сложилась у предприятий района по состоянию на декабрь 2019 года. Налогоплательщикам было рекомендовано оплатить ее в срок до 25.

В ходе заседания комиссии также были запланированы на 2020 год рейдовые мероприятия (совместно с другими ведомствами) по выявлению лиц, осуществляющих деятельность без государственной регистрации и тех, кто привлекает наемных лиц без оформления трудовых отношений.

Отметим, проведение комиссий с участием представителей предприятий-должников в рамках всего комплекса мероприятий по снижению задолженности является эффективным инструментом повышения доходной части бюджета всех уровней. Их цель – привлечение налогоплательщиков к добровольному погашению задолженности и разъяснение последствий, наступающих в случае отказа от добровольной оплаты.