Общество

Члены Общественного совета при региональном УФНС избрали нового зампредседателя совета

Сегодня, 16 декабря, в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области на очередном заседании Общественного совета был избран новый заместитель председателя Общественного совета УФНС России по Псковской области. Им стала заместитель директора – главный редактор газеты «Псковская провинция» Любовь Павлова. За ее кандидатуру члены совета проголосовали единогласно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Также на заседании руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова ознакомила присутствующих с итогами работы Управления за 11 месяцев 2019 года. Она подчеркнула, что налоговыми органами Псковской области сохранена положительная динамика налоговых поступлений, а пополнение областного бюджета налоговиками Псковщины превысило прошлогодние показатели.

Так, по итогам 11 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет РФ поступило более 21 миллиарда рублей, что на 587 миллионов рублей больше, чем за январь-ноябрь 2018 года. В федеральный бюджет налоговыми органами обеспечены поступления в сумме 5,3 миллиарда рублей.

Поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет Псковской области выросли на 400 миллионов рублей или более чем на 2 % и составили по итогам 11 месяцев 2019 года почти 16 миллиардов рублей, из которых в доход местных бюджетов поступило более 3 миллиардов.

Анна Кутузова также отметила, что это хороший результат работы налоговых органов региона, тем более, что эти сборы напрямую влияют на улучшение экономического развития Псковской области, на повышение уровня жизни населения региона.

Об изменениях в налоговом законодательстве по предоставлению бухгалтерской отчетности рассказала начальник отдела налогообложения юридических лиц Татьяна Чаленко. Она отметила, что с отчетности за 2019 год не нужно будет представлять в территориальные структуры Росстата обязательный экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторское заключение к ней. Эта обязанность сохранится только для организаций, отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне, а также других организаций в случаях, установленных Кабинетом министров.

Еще одно новшество, на которое было обращено внимание, - это представление обязательного экземпляра годовой бухгалтерской отчетности, в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), строго по телекоммуникационным каналам связи в виде электронного документа через оператора электронного документооборота согласно порядку и форматам, разработанным ФНС России. Исключение по представлению бухгалтерской отчетности в электронном виде введено только для субъектов малого предпринимательства при представлении обязательного экземпляра годовой отчетности за 2019 год.

Татьяна Чаленко также рассказала о том, что с 1 января 2020 года налогоплательщики, реализующие лекарственные препараты, обувные товары и предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации, не вправе применять единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему налогообложения (ПСН).

Обсуждение вызвало и рассмотрение нововведений в законодательство, которые касаются налога на имущество, транспортного и земельного налога для организаций, о чем подробно рассказала начальник отдела налогообложения Управления Татьяна Волкова.

Об изменениях в Налоговый кодекс РФ в части администрирования НДФЛ, а также о новом порядке предоставления социального налогового вычета на лечение рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Светлана Владимирова.

Также на заседании Общественного Совета обсудили и работу налоговых органов Псковской области по взысканию задолженности по налогам и сборам. Как отметил начальник отдела урегулирования задолженности Вячеслав Иванов, в результате проводимых налоговыми органами области мероприятий, направленных на снижение задолженности за 11 месяцев 2019 года поступило в бюджет Псковской области и бюджеты муниципальных образований 801 миллион рублей.

В завершение мероприятия председатель Общественного Совета, президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов ознакомил участников с некоторыми вопросами, которые будут вынесены на следующее заседание Совета.

Анна Кутузова отметила большой вклад членов Общественного Совета в деятельность УФНС России по Псковской области и выразила уверенность в том, что 2020 год станет не менее плодотворным в плане сотрудничества.