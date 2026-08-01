Налоги и борьба с мошенничеством: какие законы вступят в силу в августе

С августа в России начинают действовать законодательные нормы, предусматривающие индексацию накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат, усиление ответственности за отдельные виды мошенничества, а также расширение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Об этом сообщили в Госдуме.

1 августа

Увеличение накопительных пенсий

В беззаявительном порядке произойдет корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Накопительные пенсии будут увеличены на 17,3 %, а срочные пенсионные выплаты — на 19,32 %.

Изменения в Налоговом кодексе

Устанавливается приоритетная форма получения налоговых уведомлений через Госуслуги для граждан, зарегистрированных на портале. Сохраняется право налогоплательщика получать их на бумажном носителе, если он не зарегистрирован на портале либо отказался от получения уведомлений через него. Режим налоговой тайны распространен на сведения, размещенные в личном кабинете на Госуслугах.

6 августа

Противодействие кибермошенникам

За нарушение ряда требований при заключении договора на услуги связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства предусматривается штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы сроком до 1 года. За незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни и за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров из корыстной заинтересованности будет грозить до 4 лет лишения свободы.

Благоустройство территорий

Содействие благоустройству территории включено в перечень целей благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности. В частности, это уборка парков и дворов, озеленение территорий, обустройство детских площадок. Закон позволит тем, кто обустраивает территории безвозмездно, рассчитывать на господдержку.

Допуск операторов связи в дома

Устанавливается ответственность за нарушение лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, правил взаимодействия с оператором связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей. Максимальное наказание — штраф до 500 тыс. рублей. Изменения способствуют развитию конкуренции на рынке услуг связи.

Поддержка отечественного виноградарства

Разрешено размещение рекламы российских винодельческих хозяйств вдоль автомобильных дорог общего пользования на территориях регионов, в границах которых расположены соответствующие производства. При этом рекламные материалы будут носить исключительно информационный характер.

Помимо этого, говоря о поддержке ветеранов специальной военной операции (СВО), председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что участники добровольческих формирований получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам.

Кроме того, с 26 июля вступил в силу закон, согласно которому детей Героев России и полных кавалеров ордена Славы зачисляют в школы и детские сады в первоочередном порядке.