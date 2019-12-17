Общество

Участники очередного заезда по программе «Солидарность» поделились первыми впечатлениями об отдыхе в профсоюзном санатории «Хилово»

С 14 декабря на базе профсоюзного санатория «Хилово» началась реализация очередного этапа программы коллективных заездов «Солидарность», в котором участвуют около 80 профсоюзных активистов Псковской области и Северо-Запада России. Напомним, что программа рассчитана на двенадцать дней, в течение которых члены профсоюзов участвуют не только в оздоровительных, но и в обучающих мероприятиях, направленных на повышение компетентности в различных направлениях профессиональной профсоюзной деятельности. Так сегодня, 17 декабря, у участников «Солидарности» состоялась встреча с лидером псковских профсоюзов Ульяной Михайловой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, она рассказала гостям профсоюзного санатория о работе Псковского областного совета профсоюзов, о проблемах и достижениях регионального профсоюзного движения в области социального партнерства, отдыха и оздоровления членов профсоюзов, общественного экологического контроля, который, несмотря на все трудности, продолжает вести региональное профсоюзное движение, о наиболее заметных правозащитных кампаниях Псковского облсовпрофа, о самых популярных социальных проектах, которые реализует профсоюзное объединение Псковской области.

По завершению занятий участники заезда поделились своими первыми впечатлениями от отдыха по программе «Солидарность».

Рассказывает Наталья Иванова (город Великие Луки, профсоюз работников здравоохранения): «О программе «Солидарность» я узнала в нашем профсоюзе за полтора месяца до начала третьего коллективного заезда в санаторий «Хилово». Профсоюз любезно предоставил мне возможность воспользоваться этим предложением Псковского облсовпрофа. Первые впечатления самые приятные: сотрудники санатория стремятся сделать всё, чтобы мы отдохнули и оздоровились. Cпециалисты очень внимательны при подборе лечения, нам предложен обширный диапазон процедур, питание прекрасное!».

Представитель профсоюза работников образования из Великого Новгорода Ирина Суворова такое мнение полностью разделяет: «Я член первичный профсоюзной организации, действующей на территории одного из муниципальных районов Новгородской области. О программе «Солидарность», реализуемой на базе профсоюзного санатория «Хилово», мы узнали благодаря нашему лидеру — председателю областной организации профсоюза Татьяне Гальцевой и секретарю нашей первичной организации Анжелике Булгаковой. Мы благодарны за такую возможность, поскольку редко удается куда-нибудь выехать. Я бывала в санатории «Старая Русса» по профсоюзной линии, но в «Хилово» первый раз, и мне здесь очень нравится, всё очень хорошо продуманно – и отдых, и оздоровление, и досуговая программа, и учебная. Расписание у нас очень плотное, свободного времени практически нет, но наш отдых только начался, поэтому надеемся, что найдется время и на общение с псковскими коллегами, чему мы будем очень рады».

Лариса Лебедева тоже представляет Новгородскую область и также является членом профсоюза работников образования – уже более 30 лет: «И за эти 30 лет, а также за всю свою сознательную жизнь я впервые в санатории. График составлен прекрасно, обстановка самая доброжелательная и персонал в санатории «Хилово» очень доброжелательный, подход к процедурам гибкий, за что мы хотели бы выразить отдельную благодарность. Я уверена, что всё запланированное мной и лечащим врачом осуществится, и состояние здоровья улучшится».

Светлана Кузьмина (Псков, профсоюз военнослужащих): «В профсоюзе я состою с апреля этого года, а недавно узнала о программе «Солидарность», по которой члены профсоюзов могут отдохнуть по очень привлекательной цене, и сразу решила поучаствовать. В «Хилово» нас приняли очень хорошо, мне, например, в связи с моим заболеванием предложили множество лечебных процедур – еле успеваю выполнить весь план лечения. Питание великолепное, вечером дополнительная физическая нагрузка – танцы. Я очень рада, что у членов профсоюзов Псковской области есть возможность так полезно и интересно провести время в одном из лучших наших санаториев».

Вместе с профсоюзными активистами в третьем заезде по программе «Солидарность» участвуют и ветераны профсоюзного движения Псковской области. Экс-председатель Псковской областной организации профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Людмила Зеркаль отметила, что областной совет профсоюзов делает большое дело в плане оздоровления профсоюзных активистов. «Сколько у нас проводится различных акций, сколько действует программ для людей, которые работают в профсоюзном движении на общественных началах, тратят своё личное время, энергию! Такая помощь им – это большой плюс, тем более в таких условиях, которые предоставляет наш санаторий «Хилово». Лечебная база великолепная! И я вижу, как с каждым годом она становится лучше, как внедряются более прогрессивные методы лечения, улучшаются условия проживания. Я считаю, что возможность оздоровления в профсоюзных санаториях Псковской области – это серьезный стимул для расширения профсоюзного движения. Спасибо руководству Псковского облсовпрофа за то, что у него есть понимание этого, и за всё сделанное для профсоюзных активистов», - добавила она.