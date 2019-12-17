Наталья Тудакова: «Справедливая Россия» высоко оценивает работу власти по привлечению дополнительных средств в бюджет области

Фракция «Справедливая Россия» уже определилась с позицией по проекту закона «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2020 годов» - депутаты-справедливороссы намерены поддержать главный финансовый документ региона. Об этом сегодня, 18 декабря, на встрече фракции с заместителями губернатора Псковской области в рамках бюджетного процесса сообщила руководитель парламентского объединения Наталья Тудакова.
«Эта встреча, несомненно, полезна, как и собственно работа согласительной комиссии в целом, это был полезный и конструктивный диалог», - отметила она в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Наталья Тудакова напомнила, что в этом году фракция «Справедливая Россия» своих поправок на согласительную комиссию по проекту бюджета не представляла, подчеркнув, что те моменты, на которые депутаты-справедливороссы обращали внимание органов исполнительной власти в прошлые годы, в бюджете учтены, и работа по ним ведется.
Она отметила, что в проект бюджета на следующий год уже предусмотрены дополнительные средства – порядка 1,9 млрд рублей, поэтому депутатам придется вернуться к рассмотрению главного финансового документа региона в первом чтении на ближайшей сессии.
«Это результат работы органов власти по наполнению бюджета, в том числе, по безвозмездному поступлению средств из федерального бюджета. Для нашего региона это очень важно, поэтому мы достаточно высоко эту работу оцениваем. Поэтому фракция «Справедливая Россия» в целом бюджет поддерживает», - заключила Наталья Тудакова.