Общество

Псковские медики получили 51 единицу новой спецтехники

Псковские медики получили 51 единицу новой спецтехники. В церемониях передачи транспорта лечебным учреждениям, которые прошли в субботу, 21 декабря, принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Вручение 11 автомобилей «Шевроле Нива» состоялось у стен Псковской областной клинической больницы. Транспорт предназначается для работы в сельских фельдшерско-акушерских пунктах. Автомобили направлены в Бежаницкий, Новосокольнический, Псковский, Великолукский, Пушкиногорский, Струго-Красненский, Себежский, Порховский, Невельский и Опочецкий районы.

Транспорт приобретен в рамках национального проекта «Здравоохранение», на его закупку направлено около 7,5 млн рублей. Данные средства были перераспределены специально для закупки автомобилей повышенной проходимости для сельских врачей.

«Отсутствие транспорта у фельдшеров на местах является одной из главных проблем здравоохранения в регионе. Если проект будет востребован, мы предусмотрим деньги на данную программу в следующем году и в дальнейшей перспективе. Надеюсь, и вы, и пациенты по достоинству оцените такое решение», - отметил Михаил Ведерников и пожелал врачам успехов.

Вручение еще 40 единиц транспорта состоялось на базе «Псковской станции скорой помощи». Автотранспорт будет направлен в 22 муниципалитета Псковской области. Кроме карет скорой помощи класса «B» и были закуплены два реанимобиля, которые передадут в Псков и Великие Луки.

Средства на приобретение транспорта выделены согласно постановлению Правительства РФ, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым. В текущем году на закупку техники выделено более 120 млн рублей. За последние два года парк техники пополнился на 92 новых автомобиля.

«Сейчас около 140 машин работает по Псковской области. Техника, которая находится в хорошем состоянии, не списывается при поступлении новой, а передается медицинским учреждениям для обеспечения их потребностей или переводится в резерв», - заметил руководитель учреждения «Псковская станция скорой медицинской помощи» Михаил Мартынов.

Михаил Ведерников также обсудил с работниками скорой помощи и Михаилом Мартыновым произошедшее объединение всех станций региона в одно юридическое лицо. Губернатор отметил, что это позволяет видеть всю картину полностью и применять меры по обновлению техники и решению волнующих вопросов комплексно.

«Сколько еще необходимо новых автомобилей, чтобы их количество стало оптимальным?», - спросил Михаил Ведерников. Руководитель станции отметил, что 35 автомобилей покроют потребности региона. Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, которая также присутствовала на мероприятии, отметила, что на следующий год соответствующая заявка уже подана в Министерство здравоохранения.

В вопросе кадрового дефицита в скорой помощи губернатор поручил проработать вопрос с выделением служебного жилья для фельдшеров и медсестер. Михаил Ведерников отметил, что это будет только первым шагом к привлечению специалистов на работу. Следующими этапами могут стать разработка региональной программы по поддержке работников скорой помощи, надбавки к заработной плате и введение других мер социальной поддержки.

В завершение мероприятия губернатор ознакомился с оснащением всех карет скорой помощи и реанимобилей. Они оборудованы всем необходимым для оказания первой медицинской помощи, а также системой «ГЛОНАСС». После открытия единого диспетчерского центра в Пскове операторы смогут в режиме реального времени отслеживать местоположение всех карет скорой помощи в области. Михаил Ведерников поручил проработать вопрос полного оборудования парка автомобилей спутниковой системой навигации.