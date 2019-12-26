Общество

Новогодняя ярмарка откроется сегодня в Пскове

Новогодняя ярмарка сегодня, 27 декабря, начинает работать на улице Пушкина в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в рамках праздничных новогодних мероприятий в Пскове планируется сразу нескольких ярмарок. Первая - традиционная продовольственная ярмарка - в этом году пройдет до 31 декабря. Разместится она на улице Пушкина от улицы Ленина до улицы Карла Маркса. На участие в ней уже подано 160 заявок. Псковичи и гости города смогут приобрести свежие продукты местных товаропроизводителей - от овощей и фруктов до мясных изделий и молочной продукции.

Кроме того, в этом году впервые планируется Рождественская ярмарка, уже ставшая традиционной в Москве и других больших городах России, а также в странах Прибалтики. Торговые ряды разместятся на улице Пушкина от аптеки №2 до улицы Ленина, а также в Детском и Финском парках.

Рождественская ярмарка будет работать с 27 декабря по 12 января с 12.00 до 22.00. В ней примут участие не только псковские предприниматели, но и гости из Белоруссии и Прибалтики.

Главным отличием такого типа ярмарки будет возможность досугового времяпровождения - посетителям предложат горячие напитки, праздничные угощения, рождественскую музыку, развлечения и, конечно, возможность приобрести новогодние и рождественские подарки и сувениры, а также традиционную сувенирную продукцию с изображением и символикой города Пскова.

Финский парк в рамках Рождественской ярмарки сделают зоной детских развлечений - здесь установят карусели, небольшие аттракционы, тир, также предусмотрена интерактивная программа.