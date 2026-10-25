Минпросвещения предложило новые меры поддержки для учителей

Минпросвещения предложило новые меры поддержки учителей, в частности, планируется дать педагогам право на получение статуса «Ветеран труда» при стаже не менее 25 лет, а также бесплатную юридическую помощь и посещение музеев, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Министерство просвещения РФ разработало проект федерального закона, направленный на усиление социальной защиты, повышение престижа профессии и создание благоприятных условий для работы педагогических работников. Документ развивает положения государственной политики по укреплению авторитета работников сферы образования», — говорится в сообщении.

Для культурного и профессионального развития законопроект предоставляет учителям право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц.

Также учителям хотят дать право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с их профессиональной деятельностью.

Отдельное внимание в документе уделено поддержке молодых специалистов и условиям их труда. Так, педагогическим работникам, впервые приступающим к педагогической деятельности, гарантируется наставничество в течение не менее одного года со дня начала такой работы.

Как отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, новые меры последовательно формируют уважение к труду учителя.

«Важно, чтобы системная работа по укреплению престижа профессии велась во всех регионах страны», — добавил министр.

Владимир Путин в июле подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и создания благоприятных условий работы. Среди обозначенных мер — совершенствование требований к режиму рабочего времени и объему нагрузки, а также рекомендация обеспечить возможность приема детей педагогов в детские сады в первоочередном порядке, пишут РИА Новости.