Молодёжные объединения вышли на субботник в Великих Луках

Субботник, объединивший активистов молодёжных движений и общественных организаций, состоялся в Доме молодёжи «Родина» в Великих Луках вчера, 24 октября. Участники совместными усилиями привели в порядок прилегающую территорию и помещения, подготовив пространство для будущих встреч, мероприятий и реализации молодёжных инициатив. Об этом сообщили в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки/ сообщество ВКонтакте

В ходе субботника участники провели уборку территории рядом с Домом молодёжи, навели порядок в актовом зале, а также расставили мебель в кабинетах, которые в дальнейшем будут использоваться для работы с молодёжью.

К организации и проведению субботника присоединились представители Патриотического клуба «Я горжусь» ВЛГАФК, Движения Первых в Великих Луках, Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, «Юнармии» в Великих Луках, «Молодой Гвардии» в Великих Луках, Добро.Центра при библиотеке, а также волонтёрского отряда «На старте».

«Благодаря инициативности, слаженной работе и неравнодушию участников удалось выполнить значительный объём работ. Субботник стал примером объединения молодёжи ради общей цели и показал, что совместными усилиями можно сделать городские пространства более уютными и удобными для всех», - отметили в администрации.