 
Общество

Молодёжные объединения вышли на субботник в Великих Луках

0

Субботник, объединивший активистов молодёжных движений и общественных организаций, состоялся в Доме молодёжи «Родина» в Великих Луках вчера, 24 октября. Участники совместными усилиями привели в порядок прилегающую территорию и помещения, подготовив пространство для будущих встреч, мероприятий и реализации молодёжных инициатив. Об этом сообщили в администрации города Великие Луки. 

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки/ сообщество ВКонтакте

В ходе субботника участники провели уборку территории рядом с Домом молодёжи, навели порядок в актовом зале, а также расставили мебель в кабинетах, которые в дальнейшем будут использоваться для работы с молодёжью.

К организации и проведению субботника присоединились представители Патриотического клуба «Я горжусь» ВЛГАФК, Движения Первых в Великих Луках, Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, «Юнармии» в Великих Луках, «Молодой Гвардии» в Великих Луках, Добро.Центра при библиотеке, а также волонтёрского отряда «На старте».

«Благодаря инициативности, слаженной работе и неравнодушию участников удалось выполнить значительный объём работ. Субботник стал примером объединения молодёжи ради общей цели и показал, что совместными усилиями можно сделать городские пространства более уютными и удобными для всех», - отметили в администрации. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026