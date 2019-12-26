Общество

Книжный фонд библиотеки ИК-6 пополнился новой литературой

По инициативе руководства Себежской центральной районной библиотеки имени И.А. Бунина организована безвозмездная передача книг из библиотечного фонда в библиотеку исправительной колонии № 6 УФСИН России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, для получения книг в районную библиотеку г. Себежа отправились председатель совета ветеранов учреждения Андрей Зинин и сотрудники группы кадров и работы с личным составом. Всего им было передано 560 изданий. Среди произведений - художественная литература русских и зарубежных авторов, классика и современность.

По словам директора районной библиотеки Ирины Ивановой, обменно-резервный фонд у них достаточно широк: зачастую люди из дома приносят различную литературу, а многие экземпляры представлены во множественном числе, поэтому часть изданий и передается в библиотеки исправительных учреждений района. - Надеюсь, что наши книги как источник знаний и нравственности послужат добру», - отметила она.