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Маркетплейсы озвучили дату старта «черной пятницы»

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Черная пятница — крупнейшая распродажа года — стартует на российских маркетплейсах в ноябре, самое ранее — 12 ноября, рассказали представители компаний.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Черная пятница стартует в "М.Видео" с 12 ноября, сразу после окончания распродажи "11.11", которая уже началась», — сообщили в «М.Видео».

Там уточнили, что каждая кампания предполагает свой ассортимент и условия.

На Ozon Черная пятница пройдет с 13 ноября по 2 декабря — также после окончания распродажи «11.11», которая продлится с 22 октября по 12 ноября. В пресс-службе рассказали, что в ноябрьские акции вступили уже более 600 тысяч продавцов, что на 16 процентов больше, чем год назад, пишет РИА Новости

«Мы ожидаем, что в ближайшие две недели число участвующих продавцов традиционно вырастет», — добавили там.

Wildberries планирует провести главную распродажу года с 16 по 30 ноября. В маркетплейсе отметили, что ожидают большого интереса покупателей и роста продаж.

Позже всех Черная пятница начнется на «Яндекс Маркете» — предварительно распродажа планируется 25-27 ноября, уточнили в пресс-службе. 

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