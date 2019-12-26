Общество

Елена Полонская: Для меня в Псковской гордуме нет оппозиции

«Для меня в Псковской гордуме нет оппозиции. Есть просто люди, которые занимаются популизмом. Но заниматься популизмом на каких-то общегородских историях, которые волнуют всех жителей, - это их личное дело и личное право», - сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава города Елена Полонская.

В то же время она отметила, что гордума - «это место для дискуссий, но дискуссий конструктивных». «Конструктивную критику я всегда воспринимаю правильно и даже ей благодарна. Она дает возможность вовремя пересмотреть видение проблем, корректировать цели и двигаться в нужном направлении», - заключила Елена Полонская.

«А что касается популизма, он в гордуме присутствует, но я не воспринимаю его и никоим образом не поддерживаю», - резюмировала она.