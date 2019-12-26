Общество

Псковский гостехнадзор получил пять новых служебных автомобилей

Ключи от пяти новых служебных автомобилей по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сотрудникам Гостехнадзора вручил председатель Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов. Решение о покупке служебных автомобилей в рамках реализации стратегии социально-экономического развития Псковской области принял глава региона. Обладателями техники стали лучшие инспектора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Покупку автомашин Николай Романов назвал «знаковой», так как это первая партия автомобилей, приобретенная для нужд Гостехнадзора за последние 10 лет. «До сегодняшнего дня в парке Гостехнадзора самой молодой машине было 10 лет. Зачастую работать на такой технике было невозможно, добираться до подведомственных участков приходилось своим ходом. Теперь эта проблема частично снята. Улучшение материально-технических возможностей позволяет каждому сотруднику эффективно решать должностные обязанности», - пояснил председатель комитета по сельскому хозяйству и Гостехнадзору.

Начальник Гостехнадзора области Геннадий Шачинов поблагодарил руководство области за постоянную поддержку и помощь в обеспечении и обновлении материально-технической базы службы гостехнадзора. «Ваша задача - беречь эти машины. Обновление автопарка инспекции повысит мобильность инженеров-инспекторов, что позволит оперативно оказывать госуслуги владельцам самоходных машин, эффективно предупреждать нарушения правил эксплуатации техники в процессе их использования, снизить количество дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев», - отметил Геннадий Шачинов, обращаясь к инспекторам.

Напомним, задачами Гостехнадзора является обеспечение безаварийного функционирования и развития технического потенциала агропромышленного комплекса области.