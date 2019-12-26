Общество

Городская аварийная служба в Пскове в предпраздничные дни будет нести дежурство без выходных

Итоговое рабочее совещание с руководителями управляющих компаний состоялось в управлении городского хозяйства администрации Пскова под председательством заместителя начальника УГХ Антона Ляугминаса в четверг, 26 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в совещании также принял участие заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов.

Открывая встречу, Антон Ляугминас предложил сверить графики дежурств на период предстоящих выходных и праздничных дней. При этом выяснилось, что большинство управляющих компаний города поддержали инициативу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и перенесли выходной день с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря. Но, так как часть УК планирует трудиться в прежнем рабочем режиме, то городская аварийная служба будет дежурить в течение всего дня и 28, и 31 декабря.

Представитель Единой дежурно-диспетчерской службы сообщил, что по прогнозам в течение новогодних и рождественский праздников ожидается несколько температурных «переходов через ноль», и попросил руководителей управляющих компаний быть готовыми к своевременной посыпке тротуаров. Он также отметил, что все эти дни организации, отвечающие за вывоз мусора, будут работать без выходных.