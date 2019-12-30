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Андрей Царев: В 2019 году Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» собрал более 90 млн рублей на различные мероприятия

31.12.2019 12:29|ПсковКомментариев: 0

В преддверии Нового года Псковская Лента Новостей поинтересовалась у ведущих политиков и общественных деятелей, чем им запомнился уходящий год, чего они ждут от нового и как относятся к символу наступающего 2020 года - Белой Металлической Крысы. Директор Центра лечебной педагогики, член Общественной палаты России, руководитель Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрей Царев поделился с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, какие события уходящего года он считает наиболее значимыми для региона и лично для него, а также планами на следующий год.

- Андрей Михайлович, какие вы можете назвать главные итоги уходящего года для страны, региона и лично для вас?

- Для региона в 2019 году значимых событий произошло достаточно много. Я остановлюсь на тех видах деятельности, которыми я занимаюсь. В Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» в течение этого года удалось собрать более 90 млн рублей на мероприятия, которые реализует Фонд, - это и поддержка граждан, и мероприятий, направленных на развитие Псковской области. Это значимо.

Как директор Центра лечебной педагогики и руководитель федерального ресурсного центра сопровождения людей с ментальными нарушениями могу отметить, что в этом году мы провели достаточно много мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов из разных регионов России, это способствовало развитию помощи людям с тяжелой формой инвалидности в Псковской области в частности. Совместно с Театрально-концертной дирекцией мы провели фестиваль «Другое искусство». О фестивале был хороший отзыв наших сограждан. Вместе с организацией «Чудской проект» мы начали проект, одним из видов деятельности которого является благоустройство Корытовского лесопарка, в будущем году приступаем к реализации этого проекта.

Также очень важным было то, что губернатор Псковской области дал поручение разработать и принять концепцию межведомственного сопровождения людей с ментальной инвалидностью в Псковской области. Это значит, что та модель, которая есть в городе Пскове, будет распространяться в других районах области.

- Какие у вас ожидания от 2020 года?

- Одно из моих ожиданий связано как раз с развитием концепции, которая, я надеюсь, будет принята в следующем году, по сути дела мы будем первым регионом, в котором такая система, направленная на социальную инклюзию людей с инвалидностью, будет работать. Также ожидаю, что снова будет проводиться фестиваль «Другое искусство», также будет развиваться деятельность федерального ресурсного центра. Также мы планируем открывать ясли при Центре лечебной педагогики.

- Традиционный неформальный вопрос - 2020 год будет годом Белой Металлической Крысы. Боитесь ли вы грызунов?

- Нет, не боюсь.

- Был ли у вас или ваших детей питомец - мышь или крыса?

- Мышей или крыс не было. В детстве у меня были хомяки.

- Не планируете ли вы подарить детям или знакомым символ года?

- Как же без этого. Но живого я вряд ли кому-то буду дарить, все-таки нужно иметь очень специфический вкус для того, чтобы принять такой подарок. Не буду делать таких неожиданных подарков.

Источник: Псковская Лента Новостей
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