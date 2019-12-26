Общество

Наталья Ильина: В 2019 году для региона самым важным стало включение 10 памятников в список ЮНЕСКО

В преддверии Нового года Псковская Лента Новостей поинтересовалась у ведущих политиков и общественных деятелей, чем им запомнился уходящий год, чего они ждут от нового и как относятся к символу наступающего 2020 года - Белой Металлической Крысы. Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина поделилась с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, какие события уходящего года он считает наиболее значимыми для региона и лично для него, а также планами на следующий год.

- Наталья Анатольевна, какие вы можете назвать главные итоги уходящего года для страны, региона и лично для вас?

- Главным итогом 2019 года считаю национальные проекты. Они стали основным инструментом реагирования федеральных структур на запросы любой адресной группы населения в регионе. Благодаря четкому кураторству отраслевых министерств стал понятен механизм распределения и концентрации финансовых ресурсов. Есть понимание, что делается в регионе, население может отмониторить результаты вложенных средств. Важно, что в реализацию того или иного проекта включены разные адресные группы: отраслевые министерства, региональная власть, университеты и население.

Для региона самым важным стало включение 10 памятников в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Это багаж, вызов и возможность развивать свой регион.

Для меня и моей семьи важным событием стало приглашение возглавить Псковский государственный университет и, конечно же, переезд в Псковскую область. Это и задача, и ответственность.

- Какие у вас ожидания от 2020 года?

- В стратегии развития университета мы уже обозначили для себя несколько задач. Первое - перейти в федеральной повестке от позиции становления к позиции развития. Вторая задача для нас - сделать так, чтобы регион, ведущие производители, новые резиденты Моглино поняли, что Псковский государственный университет - это та образовательная экспертно-научная площадка, которая реализует и отвечает за развитие базовых отраслей экономики в регионе. И третья задача для коллектива - экспертно, ярко реагировать на современный запрос партнёров, региона.

- Традиционный неформальный вопрос - 2020 год будет годом Белой Металлической Крысы. Боитесь ли вы грызунов? Не планируете ли вы подарить детям символ года?

- Если говорить о гороскопах, я рассматриваю информацию только с точки зрения положительных моментов. Крыс и вообще грызунов никогда не боялась, но и милыми зверушками их не считаю. Грызуны для меня (биолога) - это модель для экспериментов. Если я увижу симпатичную игрушку, которая понравится, и пойму, что ребенку будет приятно, куплю и подарю. Специально точно не буду выбирать в подарок.