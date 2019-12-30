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Игорь Савицкий: Будем верить, что в 2020 году экономика не опрокинется, хотя тенденция такая есть

31.12.2019 16:37|ПсковКомментариев: 1

В преддверии Нового года Псковская Лента Новостей поинтересовалась у ведущих политиков и общественных деятелей, чем им запомнился уходящий год, чего они ждут от нового и как относятся к символу наступающего 2020 года - Белой металлической крысе. Псковский промышленник Игорь Савицкий рассказал о том, какой, с точки зрения экономики, год ждет псковских бизнесменов.

- Игорь Николаевич, что, по вашему мнению, является главными итогами уходящего года для страны, региона и лично для вас?

- 2019 год был достаточно спокойным во всех отношениях, я даже не ожидал, что он пройдет насколько спокойно. Мы его пережили без всяких потрясений в области экономики. Прослеживались негативные тенденции, их много, но пока с экономикой все более-менее в порядке.

- Чего ждете от 2020 года?

- По поводу следующего года могу обрадовать псковичей, я более, чем уверен, что заработная плата в 2020 году будет расти, по крайней мере у тех, кто работает на частных предприятиях. Существует такая тенденция. Сейчас очень плохо на рынке труда, чтобы найти хороших работников, сегодня необходимо поднимать заработные платы. Все эти вещи накладывают дополнительные расходы на бизнес: у нас повышаются налоги, штрафы, акцизы и так далее. Добавляется существенная нагрузка. Также я считаю, что административный пресс на бизнес усиливается, это тоже ведет к определенным издержкам. Это все может привести либо к инфляции, это если нам позволит поднимать цены, так называемый, хороший спрос, либо к стагнации, это если не будет хорошего покупательского спроса.

Тяжелее всех придется тому бизнесу, который делает комплектующие. Потому что у нас российский бизнес уже процентов на 40, а это очень много, сориентирован на Китай. Что нас может вытащить? Стройка. Недостаток жилья очень большой, я считаю, что можно удвоить или утроить рынок жилья. Это поможет вытащить экономику. Даже с той точки зрения, что, когда у людей висит ипотека, они будут лучше работать, они понимают, что должны зарабатывать деньги, чтобы проплатить купленное в кредит жилье. Жилищное строительство может стать драйвером всей экономики. Чего ожидать? Давайте будем думать, чтоб прожить этот год не хуже, чем 2019. Будем верить, что экономика не опрокинется, хотя тенденция такая есть. Вот такой прогноз.

- 2020 год будет годом белой металлической крысы, боитесь ли вы грызунов и как, в целом, к ним относитесь?

- Может быть, я был моложе, но звери раньше были покрупнее, а теперь уже и до мышей дожили. Давайте к этому относиться с юмором. Я думаю, что ничего плохого, с точки зрения зоологии, в будущем году нас не ждет, крыса тоже хороший умный зверь. Я поздравляю всех псковичей от всей души с наступающим Новым годом. Желаю всего самого наилучшего в будущем году.
 

Источник: Псковская Лента Новостей
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