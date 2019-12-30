Общество

УФАС подтвердило нарушения законодательства при введения платного входа в Псковский Кремль для проведения экскурсий

Управление федеральной антимонопольной службы по Псковской области в ответе на запрос депутата Псковского областного Собрания Льва Шлосберга (фракция «Яблоко») подтвердило нарушения законодательства о конкуренции в действиях Государственного бюджетного учреждения культуры «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» после введения платного входа в Псковский Кремль для проведения экскурсий.

Напомним, руководство музея ввело с 1 декабря 2019 года данную услугу и заявило о необходимости пересмотра ранее оформленных договорных отношений с целью введения услуги в договоры (ранее она в них отсутствовала). Услуга платная, стоимость проведения экскурсии составляет от 200 до 1000 рублей с экскурсовода – в зависимости от количества человек в группе. Плату взимают при входе в Кремль. Изменения коснулись экскурсоводов, не являющихся сотрудниками Псково-Изборского музея.

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Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Яблоко», еще в октябре депутат Лев Шлосберг в запросах в прокуратуру и УФАС отметил дискриминационной характер услуги по отношению к гражданам и другим экскурсоводам. Парламентарий считает, что исторический объект «Ансамбль Кремля VIII-XVII вв.» является объектом культурного наследия федерального значения, условия доступа к которому устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». При этом Псково-Изборский объединенный музей-заповедник таким органом охраны объектов культурного наследия не является.

В результате проведенной проверке по запросу политика прокуратура Псковской области не нашла в действиях ГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» во введении платного входа в Псковской Кремль для проведения экскурсий нарушений действующего законодательства и оснований для дальнейших мер прокурорского реагирования.

Однако Управление Федеральной антимонопольной службы такие нарушения установило. Из ответа на запрос Льва Шлосберга, подписанного руководителем УФАС Ольгой Миланавец, следует, что по закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

Руководитель УФАС отметила, что по полученным от комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области сведениям условия доступа к объекту культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля» XII–XIX вв., в настоящее время не установлены.

При этом УФАС отметил, что комитет по культуре Псковской области сообщил в антимонопольную службу, что условия допуска к «Ансамблю Псковского Кремля» определены некими правилами посещения территории комплекса «Ансамбль Псковского Кремля», которые утвердил якобы ещё в 2015 году директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Сергей Сарченков по согласованию с областным комитетом по культуре и областным комитетом по охране объектов культурного наследия.

Руководитель УФАС Ольга Миланавец обратила внимание, что пунктом 6 указанных правил экскурсионная деятельность на территории Псковского Кремля осуществляется сотрудниками Псковского музея-заповедника, имеющими методический допуск к проведению экскурсий. Кроме того, там же содержится информация, что осуществляющие услуги по экскурсионному обслуживанию и имеющие удостоверение экскурсовода юридические и физические лица проводят экскурсии только на договорной основе с музеем-заповедником.

Руководитель Псковского УФАС отметила, что в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции ГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» не является субъектом, которому антимонопольная служба может выдать предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Одновременно УФАС по Псковской области направило материалы дела в прокуратуру Псковской области для принятия мер прокурорского реагирования в отношении ГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» в связи с принятием условия доступа к объекту культурного наследия, нарушающих положения части 4 статьи 47.4 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Таким образом, борьба за свободное оказание экскурсионных услуг на территории Псковского Кремля продолжается.