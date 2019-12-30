Общество

Псковичку будут судить за фиктивную прописку девяти киргизов

На территории Псковской области полицией установлены лица, подозреваемые в фиктивной регистрации иностранных граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся сведениям, в конце октября 2019 года псковичка 1984 года рождения в квартире дома по улице Петровской в Пскове осуществила фиктивную регистрацию 9 граждан Республики Киргизии. Она дала признательные показания.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».