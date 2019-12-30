Общество

Транспортная прокуратура начала проверку в связи с очередями в здание железнодорожного вокзала Пскова

Псковской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований действующего законодательства о защите прав пассажиров и транспортной безопасности на железнодорожном вокзале «Псков», где перед входом в здание вокзала образуются очереди граждан, в том числе отъезжающих. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном вокзале в Пскове начали действовать усиленные меры безопасности: с 1 января попасть на платформу, к поездам, можно лишь через здание вокзала, где пассажиры проходят досмотр. Пассажиры проходят через рамки металлодетекторов, досматривается багаж. Однако данные меры привели к очередям.