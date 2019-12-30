Общество

Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге в 2019 году выросли почти на 6%

В 2019 году с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено 168,3 млн пассажиров, что на 5,8% выше уровня 2018 года, из них в дальнем следовании отправлено 20,5 млн (+8,2%), в пригородном сообщении – 147,8 млн (+5,5%).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», пассажирооборот по итогам 2019 года вырос на 5,5% и составил порядка 21 млрд пасс-км, из них в дальнем следовании – 15,3 млрд пасс-км (+5,4%), в пригородном сообщении – 5,6 млрд пасс-км (+5,6%).

В декабре 2019 года с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено 13,3 млн пассажиров, что на 7% превышает показатели декабря 2018 года. Количество пассажиров поездов пригородного сообщения составило 11,8 млн человек (+7,2%), пассажиров поездов дальнего следования – 1,5 млн (+5,6%).

Пассажирооборот на территории Октябрьской железной дороги в декабре 2019 года составил 1,5 млрд пасс-км, что на 6,1% превышает показатель декабря 2018 года. Пассажирооборот в дальнем следовании в декабре 2019 года составил более 1 млрд пасс-км (+5%), в пригородном сообщении – 428 млн пасс-км (+9,1%).