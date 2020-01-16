Общество

Александр Козловский: Не думаю, что Михаилом Мишустиным будут предприняты шаги по увеличению налогового бремени

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский считает, что Послание президента Совету Федерации и отставка правительства станут главными событиями 2020 года. Он также считает, что опасаться, что Михаил Мишустин будет предпринимать шаги по увеличению налогового бремени не стоит. Такое мнение он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 17 января.

Александр Козловский отметил, что Михаил Мишустин уже подсчитал, что в 2020 году потребуется около полутриллиона рублей на исполнение Послания президента. «В дальнейшем будет увеличение, на следующие 5 лет необходимо примерно 4 триллиона рублей. Сегодня все говорят, что деньги есть. Возьмем даже тот триллион, который не смогли использовать в 2019 году, плюс явно будет перераспределение бюджета», - заявил политик.

Депутат отметил, что налоги, которые на данный момент платят россияне - это достаточно, чтобы осуществить все планы. «Часть средств будет выделяться из федерального бюджета, часть из регионального, часть денег перераспределиться. Большая ответственность ложится на губернатора. Я уверен, что будут серьезно следить, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены», - заключил Александр Козловский.