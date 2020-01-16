Общество

Псковская область получит средства на обеспечение жильем детей-сирот

Псковская область в числе 10 регионов Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития получит средства на обеспечение жильем детей-сирот. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на встрече с активом региона сообщил спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил, что на сегодняшний день в очереди на получение квартир находится около 2 тысяч человек. Своими силами региона не сможет обеспечить их жильем в ближайшие годы. Если рассчитывать на бюджет только региона, то потребуется около 11 лет на то, чтобы закрыть только существующую очередь. На проблему обеспечения жильем детей-сирот указал также вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко.

Вячеслав Володин заверил, что финансирование этого направления будет приоритетным для 10 регионов, для которых формируются индивидуальные программы социально-экономического развития. По его слова, на федеральном уровне стоит задача за счет регионов-доноров сбалансировать бюджет указанных регионов, в том числе, и Псковской области.

«Регионы-реципиенты должны иметь такую же возможность доступа к программ, как и регионы доноры», - добавил спикер Госдумы РФ.