Общество

Стартовал прием заявок по кандидатурам членов Молождежной ТИК Пскова с правом решающего голоса

ТИК Пскова объявила прием предложений по кандидатурам членов Молождежной территориальной избирательной комиссии Пскова с правом решающего голоса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТИК, прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Псков, ул. Я.Фабрициуса, 2А.

При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов Молодежной территориальной избирательной комиссии города Пскова с правом решающего голоса необходимо представить документы:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений

Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав МТИК г. Пскова.

Для иных общественных объединений

Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав МТИК г. Пскова, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, структурных подразделений администрации города Пскова, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:

Две фотографии лица, предлагаемого в состав МТИК г. Пскова, размером 3x4 см (без уголка).

Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии.

Форму письменного согласия можно получить в ТИК Пскова.