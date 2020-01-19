Стартовал прием заявок по кандидатурам членов Молождежной ТИК Пскова с правом решающего голоса

ТИК Пскова объявила прием предложений по кандидатурам членов Молождежной территориальной избирательной комиссии Пскова с правом решающего голоса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТИК, прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Псков, ул. Я.Фабрициуса, 2А.
При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов Молодежной территориальной избирательной комиссии города Пскова с правом решающего голоса необходимо представить документы:
Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав МТИК г. Пскова.
Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав МТИК г. Пскова, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
Решение представительного органа муниципального образования, структурных подразделений администрации города Пскова, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
Форму письменного согласия можно получить в ТИК Пскова.