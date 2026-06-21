Мощная вспышка балла М2.6 произошла на Солнце

На Солнце произошла вспышка балла М2.6, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

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Согласно данным на сайте, ее зафиксировали в 5:46 мск. Явление стало сильнейшим за последние две с половиной недели.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки делят на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури. Те, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных.

Сильные бури влекут за собой нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить территорию, где можно увидеть полярные сияния. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье человека, пока нет, пишет РИА Новости.