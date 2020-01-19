Политика

В Печорском районе началась первая встреча избирателей и потенциальных кандидатов от «Единой России» на пост главы муниципалитета

В Печорском районе проходит первая встреча потенциальных кандидатов от «Единой России», претендующих на пост главы муниципалитета, и избирателей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 21 января встреча началась в 15.00 в Доме культуры в деревне Новый Изборск.

На встречу пришли два из трех претендентов: директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик и исполнительный секретарь местного отделения партии Юлия Бабушкина. Кандидат, который не присутствует, - самозанятый Владислав Марков.

«Здравствуйте, жители Новоизборской волости, здравствуйте, неравнодушные люди, которые пришли. Я выступаю не первый раз, но первый - в рамках праймериз. Я надеюсь услышать от вас вопросы», - выступил с вступительной речью Сергей Тарасик.

Также он подметил, что хорошо знает Печорский район, поэтому в курсе проблем муниципалитета.

После этого слово взяла другой кандидат, Юлия Бабушкина: «Здравствуйте, дорогие жители. Образование у меня - высшее. Хоть я и не живу так долго в Печорском районе, но лет 10 живу. Вижу, как реализуются партийные проекты. Хочу, чтобы муниципалитет шел в ногу со временем. Хочу, чтобы проекты продвигались и дальше».

Также Юлия Бабушкина согласилась с Сергеем Тарасиком, что проблемы муниципалитета необходимо решать.

Напомним, раньше в числе кандидатов был еще и глава Лавровской волости Печорского района Кирилл Кононов. Однако незадолго до встречи с электоратом - снял свою кандидатуру.

Вторая встреча состоится 23 января, в то же время в Доме культуры деревни Лавры. Третья - 24 января в 16.00 в Печорской школе №3 (улица Индустриальная, 13). Следующая - 28 января в 16.00 в Печорском районном центре культуры (улица Свободы, 29). В завершение, 29 января, участники предварительного голосования пообщаются с населением в деревне Крупп, в 15.00 в местном Доме культуры. Предварительное голосование по определению кандидата от партии «Единая Россия» в главы муниципалитета состоится 2 февраля.