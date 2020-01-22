Общество

Псковские археологи не нашли доказательств массового захоронения жертв фашизма в Пыталовском районе

Сегодня, 25 января, сотрудники Археологического центра Псковской области приняли участие в работе поискового отряда «Поиск 97» в Пыталовском районе. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте центра.

Фото здесь и далее - Instagram Археологического центра Псковской области

Задачей археологов была хронологическая атрибуция захоронений, которые предварительно были отнесены к периоду Великой Отечественной войны.

В ходе работ установлено, что захоронение воина Советской Армии было сделано на старом деревенском кладбище, существовавшем в XVIII-XIX веках. Об этом говорят находки из слоя некрополя.

Таким образом, информация о массовом захоронении жертв фашизма не подтвердилась.