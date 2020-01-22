Общество

Ушла из жизни зампрокурора Пскова Марина Яковлева

26 января ушла из жизни заместитель прокурора города Пскова Марина Яковлева. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области, прощание с Мариной Яковлевой пройдет во вторник в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы от Торга на улице Карла Маркса, начало - в 11.00.

Марина Яковлева долгие годы трудилась в прокуратуре, в последнее время - на посту заместителя прокурора Пскова. Марина Яковлева курировала вопросы поддержания государственного обвинения в судах по уголовным делам, а также взаимодействие со СМИ.

11 января 2019 года по приказу генерального прокурора РФ Марине Яковлевой вручили нагрудный знак почетного работника прокуратуры Российской Федерации.

Фото: Первый Псковский