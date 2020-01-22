Общество

Фейерверки и громкая музыка на даче после девяти вечера могут оказаться под запретом в Псковской области

В региональном парламенте состоится обсуждение новой редакции «закона о тишине». Предложенные губернатором и областным управлением МВД корректировки в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области», касающиеся действий, нарушающих тишину и покой граждан, пройдет 29 января на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению, а на следующий день на сессии Собрания депутатов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, в первую очередь, речь идет о расширении пространства, где в ночное время запрещается шуметь. Если раньше ответственность могла последовать за крики, шум и громкую музыку внутри многоквартирных домов, то теперь авторы законодательной инициативы предлагают наказывать за нарушение тишины в общественных местах, к которым относятся улицы, парки, скверы, придомовые территории, объекты индивидуальной застройки, как в городской черте, так и в сельской местности.

Из самого определения правонарушения исключаются слова «в многоквартирных домах» - теперь это «совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан».

В случае принятия обновленного «закона о тишине» под запретом для граждан окажутся фейерверки после девяти часов вечера в будни и после десяти в выходные, причем, как во дворе собственного дома, так, и, например, на открытых площадках во время свадебного торжества. Исключение сделано для празднования Нового года - в ночь с 31 декабря на 1 января использование пиротехнических средств предложено продлить до четырех утра. Протокол об административном правонарушении также может быть составлен за громкую музыку на дачном участке, за игру на музыкальных инструментах в парке в неурочное время, за крики на улице, за использование звукоусилителей на транспортных средствах, точках досуга и торговли.

Могут быть оштрафованы автовладельцы, не отключившие сработавшую охранную сигнализацию, а также строители и грузчики, нарушившие тишину и покой.

Временные рамки и размеры штрафа предложено оставить прежними - ограничение по шумовому воздействию установлено в рабочие дни с 9 часов вечера до 8 утра и в обеденное время, а в выходные и праздники с 22 до 10 часов. Штрафные санкции для граждан уже сейчас составляют от одной до трех тысяч рублей, штрафы на должностных лиц - от трех до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти до семи тысяч рублей. За повторное нарушение сумма штрафа будет больше.

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Напомним, штрафные санкции за нарушение тишины и покоя граждан впервые появились в региональном законодательстве в июле 2015 года. Уже через полгода, в январе 2016 года, в закон пришлось вносить изменения - на тот момент соглашение между Министерством внутренних дел РФ и администрацией Псковской области не было утверждено, полномочиями по составлению протоколов никто не обладал. Правовой вакуум был восполнен по инициативе спикера регионального парламента Александра Котова - в закон внесли компромиссные поправки, возлагающие эти функции на представителей органов местного самоуправления.

В сентябре 2019 года правительства РФ утвердило распоряжением соглашение между полицией и органом исполнительной власти субъекта. Теперь сотрудники органов внутренних дел наделены полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях по ряду статей, в том числе и тем, которые связаны с ответственностью за нарушения тишины и покоя граждан. По оценке УМВД России по Псковской области, закон фактически заработал в течение последних трех месяцев, за это время к ответственности привлечены шестьсот граждан.