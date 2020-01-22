Общество

Требование прокурора об изменении Правил благоустройства Пскова в связи с выявленным коррупциогенным фактором будет удовлетворено

Псковская городская Дума приняла решение удовлетворить требование прокурора Пскова от 13 декабря 2019 года о изменении нормативно-правового акта с целью устранения выявленного коррупциогенного фактора. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данный вопрос внес в дополнительную повестку внеочередной сессии 28 января председатель бюджетного комитета гордумы Григорий Турчин.

Как было отмечено на сессии, речь идет о выявленном коррупциогенном факторе в Правилах благоустройства и озеленения Пскова. Прокурор указал на то, что в данных Правилах употребляется понятие «дворовая территория», но в общих положениях оно не раскрывается. В ряде пунктов Правил перечисляются обязанности владельцев объектов благоустройства и за их неисполнение предусмотрена административная ответственность. На основании этого прокурором сделан вывод, что возникающая неопределенность конкретных норм, прописанных в документе, влечет за собой проблемы в правоприменительной практике по отношению к лицам, которые не исполнят Правила благоустройства и озеленения.

Депутаты приняли решение удовлетворить требование прокурора. Через несколько дней состоятся публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила. Вышеперечисленные замечания прокурора учтены и будут рассмотрены на слушаниях.