 
Общество

Директор института медицины ПсковГУ передала Ильиной почти 1,5 млн рублей

Директор института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Нина Бугеро передала экс-ректору ПсковГУ Наталье Ильиной 1,45 миллиона рублей за время участия в грантовом проекте, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

Нина Бугеро отметила, что училась вместе с Натальей Ильиной. У них сложились рабочие отношения. С 2019 года она совмещает две должности - профессора на кафедре и директора. Наталья Ильина пригласила ее работать после своего назначения на пост ректора. 

В 2023 году Нина Бугеро согласилась подать заявку на грант на научно-исследовательской работы.  

«Осенью началась работа. Я сделала проект приказа, и встал вопрос о том, кто будет руководителем. Наталья Анатольевна назначила руководителем меня, так как сама занимала руководящую должность и не могла в этом участвовать. В проекте приказа мы указали, что будем принимать участие в этом проекте вместе. Мне дали средства, которые я должна была распределить. Мне дали около 2.5 млн - их я должна была распределить на зарплаты, написание научных статей и закупку оборудования. Где-то полмиллиона было потрачено на оборудование. Оказалось, что я неправильно распределила денежные средства, часть этих средств я должна была вернуть вузу. Что касается передачи - Наталья Анатольевна оказывала консультативную помощь, соответственно, часть этих средств я была должна ей вернуть», - сказала Нина Бугеро.

Общая сумма переданных ею денег составила 1 450 000 рублей. Говоря о том, как распределялись средства, она указала: «Мы смотрели с сотрудниками, кто какую работу сделал. Служебные записки писались на имя ректора». Суммы передачи также определялись Натальей Ильиной.

Также Нина Бугеро отметила, что никогда не спорила с руководством и «опасалась задавать неправильные вопросы».

Директор института прокомментировала и их отношения с соучастником Натальи Ильиной Сергеем Куклевым: «Я была с ним знакома, когда пришла туда работать. Когда он исчез, я спросила у Натальи Анатольевны, где он, она мне сказала, что он находится в Москве и выполняет какие-то задания». В рабочих чатах Бугеро с Куклевым не состояла, переписки с ним не вела. 

Напомним, сегодня в Псковском городском суде проходит пятое судебное заседание по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. На заседании продолжается допрос потерпевших. 

Судебное заседание по делу Натальи Ильиной отложено до 16 марта

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Экс-ректору Наталье Ильиной продлили домашний арест

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Слабоумие и отвага: как превратить вуз в кормушку и уверовать, что тебе за это ничего не будет

Соучастник экс-ректора Сергей Куклев также находится под домашним арестом. 

