Общество

Александр Котов: Изменения «закона о тишине» должны учитывать интересы и тех, кто хочет покоя, и тех, кто вынужден его нарушать

Изменения в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области», касающиеся действий, нарушающих тишину и покой граждан, должны учитывать интересы и тех, кто хочет тишины, и тех, кто вынужден ее нарушать. Такое мнение высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, жалобы от жителей региона на нарушение «закона о тишине» поступают регулярно. «Люди говорят, что невозможно найти управу на тех, кто нарушает нормы закона о тишине, но с недавних пор ситуация значительно меняется в лучшую сторону. Между администрацией области и МВД заключено соглашение, по которому органам внутренних дел в регионах предоставлено право составлять административные протоколы, в том числе по статьям закона о тишине. В результате ситуация поменялась, и, по данным областного УМВД, более 600 граждан и юрлиц привлечены к административной ответственности за нарушение закона о тишине. Грубо говоря, лед тронулся», - констатировал спикер регионального парламента.

С другой стороны, по его словам, пока предусмотрена ответственность за нарушение «закона о тишине» только внутри многоквартирных жилых домов. При этом Александр Котов напомнил, что губернатор внес в областное Собрание законопроект, который предусматривает расширение норм. «Так, предусматривается административная ответственность за нарушение режима тишины на общественных территориях, в садовых товариществах, в частном секторе. Мы рассчитываем, что если этот закон будет принят завтра на сессии, то появится больше возможностей спрашивать с тех, кто его не соблюдает, и, надеюсь, скоро люди почувствуют действие этого закона», - добавил он.

Изменения в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области», касающиеся действий, нарушающих тишину, по словам Александра Котова, предусматривают более «широкий спектр норм, за нарушение которых можно привлечь к административной ответственности». «И здесь нужно учитывать интересы не только тех, кто хочет покоя и тишины, но и тех, кто вынужден во внеурочное время проводить какие-то мероприятия», - заметил гость студии, имея ввиду, в частности, тот факт, что под запретом для граждан окажутся фейерверки после девяти часов вечера в будни и после десяти в выходные.

«Думаю, мы найдем компромисс», - резюмировал Александр Котов.