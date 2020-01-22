Общество

Российские порноактеры получили четыре «Порно-Оскара»

Российские порноактеры получили четыре награды AVN Awards, которую называют «Порно-Оскаром», сообщает «Московский комсомолец».

Фото: Instagram / jialissarea

Работающая под псевдонимом Джиа Лисса российская порноактриса Юлия Чиркова победила в категории «Лучшая групповая сцена секса в иностранном фильме».

Россиянин Алексей Маетный получил сразу три награды: в номинациях «Лучшая сцена секса с двойным проникновением», «Лучшая сцена группового секса» и «Лучшая сцена секса втроем – М/Ж/М».

Церемония вручения премии AVN Awards прошла в Лос-Анджелесе 26 января.

Премия AVN Awards присуждается с 1984 года журналом Adult Video News и считается самой весомой наградой в индустрии кино для взрослых.