Презентация книги «Королевы обнажают душу» прошла в Великих Луках

Президент фонда «Планета женщин» и директор фестиваля «Миссис Россия» Алла Маркина представила свою книгу «Королевы обнажают душу» в центре семейного отдыха «Атмосфера» в Великих Луках 31 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: Организаторы презентации

«31 мая в ЦСО "Атмосфера" состоялось знаковое событие в мире красоты — Алла Маркина раскрыла закулисье конкурсов красоты в своей книге "Королевы обнажают душу"! За плечами Аллы Маркиной — около 100 конкурсов красоты, сотни женских судеб, десятки побед, слёзы за кулисами, волнение перед выходом на сцену, разочарования, новые старты и моменты, которые меняют жизнь», - отметили организаторы.

По словам Аллы Марковой, эта книга родилась из многолетнего наблюдения за женщинами, которые однажды решились заполнить анкету конкурса, выйти на сцену — и открыть в себе совершенно новую главу, став участницами конкурсов «Миссис Москва» и «Миссис Россия».

«"Королевы обнажают душу" — это 30 трогательных историй ярких женщин, наших королев. О том, что остаётся за блеском короны. О страхах, мечтах, внутренних победах, переменах и судьбах, которые невозможно увидеть только по красивой фотографии. За каждой короной — история, которую не расскажут на сцене. И этот вечер стал возможностью прикоснуться к этим историям ближе: через живой разговор, атмосферу общения, новые эмоции и встречу с автором», - добавили организаторы.

Гостями презентации стали известные деятели культуры и индустрии красоты Великих Лук и России среди которых: Миссис Великие Луки 2021 — Светлана Фетисова, Миссис Россия 2025 — Екатерина Семенова, директор продюсерского центра «Королев продакшн» — Николай Королев, Вице Миссис Европа 2023 в Афинах — Юлия Жукевич, Миссис GrandMa Universe Светлана Шумейко, Миссис Псков 2025 — Анна Шефер и другие.

В финале презентации каждый гость смог получить свой экземпляр книги с автографом автора.