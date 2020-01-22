Общество

В Псковской области принят обновленный «закон о тишине»

В Псковской области приняты поправки в так называемый «закон о тишине» (внесены изменения в действующее законодательство Псковской области об административных нарушениях). Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект приняли сегодня, 30 января, депутаты Псковского областного Собрания на очередной сессии при 35 голосах «за».

Изменения в «закон о тишине» стали результатом совместной инициативы губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и УМВД России по Псковской области. Они предполагают расширение применение статьи о нарушении тишины и покоя граждан. В частности, предлагается установить административную ответственность за шум и крики в ночное время и в общественных местах, и в частном секторе - в действующей редакции закона административным правонарушением являются действия, нарушающие тишину и покой граждан лишь в многоквартирных домах. При этом временные ограничения на соблюдение тишины не корректируются.

Отметим, что таблицей поправок в проекте закона смягчены некоторые ограничения. В частности, запрет на использование пиротехнических средств в общественных местах исключен из текста законопроекта, кроме того, внесено уточнение, что к нарушающим тишину действиям относится использования звуковоспроизводящих устройств на повышенной громкости, а не просто включенный после 9 часов вечера телевизор.

Проект заключения ранее получил поддержку парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению.