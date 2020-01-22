Общество

Виктор Антонов: Аптеки от закона о запрете продажи никотиносодержащей продукции не пострадают

На 39-й сессии регионального парламента депутаты приняли закон о запрете реализации в розничной и оптовой торговле так называемых снюсов и прочей бестабачной никотиносодержащей продукции. Своим мнением об этой законодательной новелле с Псковской Лентой Новостей поделился вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов.

- Виктор Васильевич, почему так важен запрет на продажу бестабачной никотиносодержащей продукции в Псковской области?

- Потому что пришло время срочно ограничить это негативное явление, происходящее в нашем обществе. В данном случае разговор идет о снюсах, хотя это название какого-то одного препарата, одной гадости, на самом деле, существует множество подобной продукции, которую сегодня кто-то пытается для наживы использовать, прежде всего, за счет здоровья наших детей.

Тема известная. Уже у нас, в Псковской области, есть случаи, когда дети употребляют эту гадость, когда даже получают отравление. Поэтому и возникла эта идея у губернатора как можно скорее приостановить это зло. Остановить полностью его, мы, наверное, не сможем до тех пор, пока не будет соответствующего федерального закона. И я знаю, что в Государственной Думе уже готовится подобный законопроект. По всей видимости, он будет принят, тогда всем нам будет проще бороться со снюсами и им подобным препаратами.

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Сегодня принят закон на уровне региона, который ограничивает (мы надеемся, что он будет ограничивать) возможности потребления этой гадости, прежде всего, детьми.

- А не станут ли эти препараты после этого запретным плодом для молодежи, а значит, и особенно манящим?

- Это уже запретный плод, потому что никто не разрешал эти вещи употреблять. Тут важно отметить, что только запретами действительно не все можно решить. Но я знаю, что очень активно работают педагоги на эту тему. Работают медики. В каждой школе, в наркологическом диспансере эта тема широко обсуждается, и до общества доносится, что родители должны следить за своими детьми.

- В процессе обсуждения проекта закона озвучивалось опасение, что в результате его принятия могут пострадать аптечные сети, в которых продаются препараты, помогающие бросить курить. Тоже бестабачные, тоже никотиносодержащие.

- Это негодяи так говорят. Никто не пострадает. Любое лекарство, которое продается в аптеке, это отчасти яд. Это всем известно, и известно с древнейших времен. Все зависит от дозы. В тех препаратах, снюсах, которые продаются детям под видом жевательных конфет доза никотина в десятки раз превышает содержание никотина в сигарете. Представляете, какой это убийственный эффект для наших детей?!

Аптеки же от этого закона никак не пострадают.