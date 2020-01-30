В России выявлены первые два случая заражения коронавирусом

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России впервые выявлены двое заражённых коронавирусом. Оба они — граждане Китая. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на ТАСС.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в России не зафиксировано подтверждённых случаев заражения коронавирусом.
«Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области», — сказала вице-премьер.
Она добавила, что больные изолированы и находятся под жёстким наблюдением, им оказывается необходимая помощь.