Конкурс «Мисс УИС-2026» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Доме молодежи Пскова состоялся творческий этап конкурса «Мисс УИС-2026», в котором приняли участие девять сотрудниц УФСИН России по Псковской области. Конкурсантки продемонстрировали свои профессиональные навыки, творческие способности и подготовку, а также представили родные места и дефилировали в вечерних платьях.

По итогам конкурса звание «Мисс УИС-2026» завоевала начальник отдела кадров и работы с личным составом СИЗО-1 Дарья Кузнецова. Участницы также получили титулы «Вице-мисс», «Мисс Грация», «Мисс Мастерство», «Мисс Улыбка», «Мисс Вдохновение», «Мисс Талант», «Мисс Очарование» и «Мисс Обаяние».

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Подробнее о мероприятии смотрите в фоторепортаже Анны Тягуновой.