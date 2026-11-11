Окрошку на кефире не рекомендуют готовить по новому ГОСТу русской кухни

В проекте ГОСТа традиционной русской кухни предложили заправлять окрошку квасом, а не кефиром. Разработчики документа считают, что для блюда лучше всего подходит квас с выраженным кислым вкусом.



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Согласно документу, основными ингредиентами окрошки должны быть мясо, птица, дичь или рыба, огурцы, зелёный лук, зелень и квас. Допускается добавлять овощи, копчёности, яйца, грибы, ягоды, лимон, маслины и каперсы.

«Квас для заправки должен обладать выражено кислым вкусом. Допускается добавлять в окрошку рассол (огуречный или от плодов и ягод). Не рекомендуется заправлять окрошку кефиром или другими кисломолочными продуктами», - говорится в проекте ГОСТа.

При приготовлении блюда советуют использовать несколько видов мяса или рыбы. Для заправки также можно добавлять яичные желтки, растёртые с солью, сахаром и горчицей.

Подавать окрошку рекомендуется охлаждённой, при температуре не выше 14 градусов. Отдельно к ней можно предложить сметану, хрен, горчицу и лёд. Кроме того, в продуктах для окрошки не должно быть костей. Готовить блюдо заранее и хранить его длительное время разработчики стандарта не рекомендуют.