Всероссийская молодежная географическая научная школа начала работу в ПсковГУ

Псковский государственный университет стал площадкой Всероссийской молодежной географической научной школы «Историческая и политическая география постсоветского пространства». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

С 11 по 14 ноября в стенах университета с докладами выступят ученые историки и географы из 12 регионов России и Республики Беларусь. В центре внимания исследователей — взаимоотношения России с государствами Европы и Азии, в том числе — со странами СНГ и Прибалтикой.

Участников приветствовал врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев: «Уверен, работа секций нашей научной школы будет интересна не только студентам, но и уже опытным ученым. В ПсковГУ уделяют большое внимание историко-географическим исследованиям. Достижения университета отмечают на уровне Российского географического общества и Российского научного фонда. Кроме того, наша кафедра географии выпускает "Псковский регионологический журнал", входящий в перечень ВАК первой категории. Всё это позволяет эффективно вовлекать молодёжь в науку».

Для ПсковГУ проведение научной школы означает развитие собственных научных направлений и укрепление исследовательских традиций, подчеркнула в своем приветственном адресе вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.

«Историческая и политическая география России и государств Содружества — это направление, значение которого сегодня трудно переоценить. Отмечу, что Псков – не случайное место для мероприятия такого ранга. Приграничное положение города и его богатая история делает историческую и географическую науку здесь особенно живой и наглядной», - отметила вице-губернатор.

Мероприятие проходит при поддержке Российского географического общества. Первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества Илья Гуров оценил программу географической школы как интересную.

«Уверен, что участники получат удовольствие от обсуждения интересных докладов, и в дальнейшем разовьют научное сотрудничество, а также будут участвовать в проектах РГО по отечественной географии», - отметил спикер.

ПсковГУ неоднократно проводил мероприятия по изучению постсоветского пространства в различных аспектах — историческом, экономическом и географическом, напомнила секретарь Совета регионального отделения Российского исторического общества Наталья Исакова.

«Научная школа – возможность не только представить свой опыт и научные наработки, но и найти единомышленников, обозначить точки опоры для будущих исследований! Именно на Псковской земле можно прочувствовать, как географическое положение способно повлиять на историю края!» - подчеркнула Наталья Исакова.

На протяжении четырех дней участников ожидает увлекательная программа: пленарные заседания и секционные выступления, проектный интенсив «#Форпост «Вместе!»», экскурсия по историческому центру Пскова и научно-образовательный квиз.

Всероссийская молодежная географическая научная школа «Историческая и политическая география постсоветского пространства» реализуется при поддержке «Русского географического общества».