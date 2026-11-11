Всероссийская молодежная географическая научная школа начала работу в ПсковГУ

Псковский государственный университет стал площадкой Всероссийской молодежной географической научной школы «Историческая и политическая география постсоветского пространства». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.
С 11 по 14 ноября в стенах университета с докладами выступят ученые историки и географы из 12 регионов России и Республики Беларусь. В центре внимания исследователей — взаимоотношения России с государствами Европы и Азии, в том числе — со странами СНГ и Прибалтикой.
Участников приветствовал врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев: «Уверен, работа секций нашей научной школы будет интересна не только студентам, но и уже опытным ученым. В ПсковГУ уделяют большое внимание историко-географическим исследованиям. Достижения университета отмечают на уровне Российского географического общества и Российского научного фонда. Кроме того, наша кафедра географии выпускает "Псковский регионологический журнал", входящий в перечень ВАК первой категории. Всё это позволяет эффективно вовлекать молодёжь в науку».
Для ПсковГУ проведение научной школы означает развитие собственных научных направлений и укрепление исследовательских традиций, подчеркнула в своем приветственном адресе вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.
«Историческая и политическая география России и государств Содружества — это направление, значение которого сегодня трудно переоценить. Отмечу, что Псков – не случайное место для мероприятия такого ранга. Приграничное положение города и его богатая история делает историческую и географическую науку здесь особенно живой и наглядной», - отметила вице-губернатор.
Мероприятие проходит при поддержке Российского географического общества. Первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества Илья Гуров оценил программу географической школы как интересную.
ПсковГУ неоднократно проводил мероприятия по изучению постсоветского пространства в различных аспектах — историческом, экономическом и географическом, напомнила секретарь Совета регионального отделения Российского исторического общества Наталья Исакова.
«Научная школа – возможность не только представить свой опыт и научные наработки, но и найти единомышленников, обозначить точки опоры для будущих исследований! Именно на Псковской земле можно прочувствовать, как географическое положение способно повлиять на историю края!» - подчеркнула Наталья Исакова.
На протяжении четырех дней участников ожидает увлекательная программа: пленарные заседания и секционные выступления, проектный интенсив «#Форпост «Вместе!»», экскурсия по историческому центру Пскова и научно-образовательный квиз.
Всероссийская молодежная географическая научная школа «Историческая и политическая география постсоветского пространства» реализуется при поддержке «Русского географического общества».