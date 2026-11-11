Росгвардия проверила около 80 охотников в Псковской области и выявила два нарушителя

В Псковской области сотрудники Росгвардии совместно с охотничьими инспекторами проверили около 80 охотников в рамках профилактического мероприятия «Охота». По итогам рейда выявили двух нарушителей, которых привлекли к административной ответственности, сообщили в региональном управлении Росгвардии.



Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Проверки проводили для выявления случаев незаконной охоты, а также охотников, которые носят огнестрельное оружие в состоянии алкогольного опьянения.

Во время рейда сотрудники Росгвардии также напомнили участникам охоты о правилах хранения и ношения оружия.

Особое внимание уделили ответственности за стрельбу в неположенных местах, обращение с оружием в состоянии опьянения и его небрежное хранение.

Какие именно нарушения допустили двое привлечённых к ответственности охотников, в ведомстве не уточнили.