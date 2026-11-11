Председатель Заксобрания: Вмешиваться в работу нынешнего главы города я считаю преступлением

Председатель Законодательного Собрания Псковской области, экс-глава города Пскова Борис Елкин считает недопустимым вмешиваться в кадровые решения нового главы Пскова Станислава Стармолотова, но готов при необходимости помочь ему советом. Об этом он сообщил в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Со Станиславом Яновичем мы давно знакомы, давно работаем вместе, всегда очень конструктивно общались, когда он был министром (министром транспорта и дорожного хозяйства Псковской области - ред.). Что касается кадровой политики Станислава Яновича, то это его выбор, ему с этими людьми работать. Конечно, если ему комфортно будет работать с теми же людьми, это замечательно. Если он найдет кого-то другого и будет вынужден кого-то поменять, это, опять же, будет его решение, он глава города, он должен за это отвечать и вмешиваться в эти процессы я считаю большим преступлением. Каждый руководитель должен под себя выстраивать команду, должен под себя выстраивать темп и специфику работы. Вмешиваться в это ни в коем случае нельзя» , – считает Борис Елкин.

По его словам, он сам, придя на должность главы города часто консультировался с прежним градоначальником – Александром Братчиковым. Также Борис Елкин добавил, что всегда готов помочь Станиславу Стармолотову, если возникнет такая необходимость.

«Придя на новое место работы, когда ты меняешь полностью специфику своей деятельности, нужно какое-то время для адаптации, и в это время всегда хорошо, когда есть тот человек, который тебе подскажет, проконсультирует. По себе могу сказать, учитывая, что я прошел почти тот же путь, как Станислав Янович, я тогда Александру Николаевичу (Братчикову – ред.) звонил, какие-то моменты уточнял. Это совершенно нормально. Если моя помощь в чем-то нужна, я всегда открыт», – добавил спикер.

Напомним, Станислав Стармолотов единогласно был избран на должность главы города Пскова депутатами Псковской городской Думы. Борис Елкин занимал эту должность с 2022 по 2026 год.