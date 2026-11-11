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Псковский филиал университета ФСИН России присоединился к Международной акции «Большой этнографический диктант»

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Псковский филиал университета ФСИН России присоединился к XI Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Более 300 сотрудников, курсантов и слушателей образовательной организации проверили свои знания о культуре и традициях народов России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе университета.

Фото здесь и далее: Псковский филиал университета ФСИН России

Псковский филиал стал одной из площадок проведения акции в Псковской области. В этом году она прошла под девизом «Народов много – страна одна». Участникам предложили вопросы о национальных праздниках, традиционной кухне, фольклоре и сказках. Акция позволила не только проверить знания, но и узнать новые факты о культурном наследии народов России.

«Диктант стал хорошей возможностью проверить свои знания и узнать больше о традициях народов России. За каждым обычаем, праздником или национальным блюдом стоит своя история, которая отражает самобытность народа. Чем лучше мы знаем культуру своей страны, тем бережнее относимся к ее наследию и тем лучше понимаем, насколько важно сохранять единство при всем нашем многообразии», – отметила инспектор группы воспитательной и социальной работы с личным составом филиала Ирина Смирнова.

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